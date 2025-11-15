Fête du jeu Salle des Arcades Tournus
Fête du jeu Salle des Arcades Tournus samedi 15 novembre 2025.
Fête du jeu
Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Deux jours pour jouer, s’amuser et partager !
En famille ou entre amis, venez découvrir une sélection de jeux pour tous les âges et tous les goûts !
Ambiance festive, avec la participation de l’association Les cavaliers de la Wyverne.
Animation Chasse au trésor pirate (sur inscription)
Organisée par la Médiathèque-Ludothèque de Tournus
Entrée libre Buvette et petite restauration sur place .
Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20
