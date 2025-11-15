Fête du jeu Salle des Arcades Tournus

Fête du jeu

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus Saône-et-Loire

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-15

Deux jours pour jouer, s’amuser et partager !

En famille ou entre amis, venez découvrir une sélection de jeux pour tous les âges et tous les goûts !

Ambiance festive, avec la participation de l’association Les cavaliers de la Wyverne.

Animation Chasse au trésor pirate (sur inscription)

Organisée par la Médiathèque-Ludothèque de Tournus

Entrée libre Buvette et petite restauration sur place .

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20

