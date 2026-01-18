FETE DU JEU

Villefranche-de-Panat Aveyron

Tarif : 4 EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date :

Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Rendez-vous incontournable des vacances de printemps, la fête du jeu revient avec toujours des nouveautés. En après-midi ou en soirée, en famille, entre amis, laissez vous entraîner dans l’univers merveilleux du jeu !

Au programme aux côtés des traditionnels jeux en bois et jeux coopératifs ( Envie En jeux), incontournables de la manifestation depuis sa création, seront proposés un atelier Kappla avec le centre Kappla de Toulouse , un stand dédié aux jeux vidéo en mode rétrogaming avec l’association ruthénoise AGE et à la demande générale, les valises Escape Game seront encore de la partie cette année .

Nouveauté pour l’édition 2026, un stand consacré au célèbre jeu de construction Légo !

Tarif 4€ 4 .

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie

English :

A not-to-be-missed event during the spring vacations, the Fête du Jeu is back with a host of new features. Afternoon or evening, with family or friends, let yourself be drawn into the wonderful world of games!

