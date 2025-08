Fête du Joa casino et Feu d’artifice Casino Joa Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Casino Joa Lac de Christus 149 rue du Centre Aéré Saint-Paul-lès-Dax Landes

Détendez-vous au bord du Lac de Christus en profitant de nombreuses animations offertes dès 19h

Pour les enfants

Structures gonflables et atelier maquillage ,Mascottes de Minnie & Mickey

Concert de 19h à 21h avec Hippy Shake

duo envoûtant qui revisite des classiques avec une touche personnelle et une énergie brute. Un voyage musical entre rock psyché, soul charnelle et groove indie.

De 21h à 23h

Concert avec Minstrel

Ce véritable one man band vous embarque dans un tour du monde des styles, entre pop-rock, soul profonde, folk ou rythmes latins…

Concert avec Willo duo folk, Cécile et Oli proposent une folk moderne, touchante, aux accents blues et soul.

À 23h Assistez au grand feu d’artifice

Pour être aux premières loges, pensez à réservez votre table . .

Casino Joa Lac de Christus 149 rue du Centre Aéré Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72

