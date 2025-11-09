Fête du Jus de Pomme et de l’Agriculture des Hautes Vallées Cévenoles Place du Colombier Génolhac

Fête du Jus de Pomme et de l’Agriculture des Hautes Vallées Cévenoles Dimanche 9 novembre, 09h00 Place du Colombier Gard

Repas entrée, plat, dessert pour 16€

Fête du Jus de Pomme et de l’Agriculture des Hautes Vallées Cévenoles : une célébration des saveurs et des savoir-faire locaux

Génolhac, le 9 novembre 2025 — La place du Colombier, cœur battant de Génolhac, s’apprête à vibrer au rythme de la Fête du Jus de Pomme et de l’Agriculture des Hautes Vallées Cévenoles. Dimanche 9 novembre, de 9h à 17h, producteurs, passionnés et gourmets se retrouveront pour une journée dédiée à la pomme, symbole d’un patrimoine agricole et culturel bien vivant.

Un marché paysan et des animations pour tous

Dès l’aube, les visiteurs pourront arpenter un marché paysan riche en couleurs et en saveurs, où pépiniéristes et producteurs locaux mettront à l’honneur les trésors des Cévennes. Entre deux dégustations, le pressage de pommes fraîches (à 10h et 15h) offrira un spectacle convivial, avec la possibilité de goûter un jus non pasteurisé, pur produit du terroir. Les experts du Centre de Pomologie seront présents toute la journée pour identifier les variétés de pommes apportées par le public, tandis que les Vergers de Lozère proposeront des dégustations de pommes pour éveiller les papilles.

Les curieux pourront s’initier à l’art de la greffe et de la taille avec le Filon Vert, ou participer à un jeu de piste « autour de la pomme » (de 10h à 16h), une façon ludique de découvrir les secrets de ce fruit emblématique.

Concours, débats et projections

En parallèle, la Salle Annexe d’Alès Agglomération accueillera un concours de jus de pomme (sur sélection, toute la matinée), avec la remise des prix prévue à 12h30. L’après-midi, la Salle du Parc National des Cévennes sera le théâtre d’une table ronde intitulée « Ca chauffe face au réchauffement » (14h-16h), où agriculteurs et experts échangeront sur les défis climatiques et les solutions locales.

Pour les amateurs d’images et d’histoires, la salle polyvalente proposera des projections de vidéos autour de la pomme et de l’association « Renouveau de la Pomme 100% Cévennes », mettant en lumière les initiatives pour préserver ce patrimoine fruitier.

Un repas solidaire pour ponctuer la journée, pensez à réserver !!!

Vers 12h30, l’Association Cévennes Terre d’Accueil organisera un repas (formule entrée-plat-dessert à 16€, sur réservation au 04 66 61 10 55), dont les bénéfices soutiendront ses actions en faveur de l’accueil et de la solidarité.

Une journée pour découvrir et célébrer la pomme sous toutes ses formes, mais aussi pour réfléchir à l’avenir de l’agriculture cévenole, entre tradition et innovation.

