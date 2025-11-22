Fête du Kirsch de Fougerolles AOC

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

8ème Journée du Kirsch AOC de Fougerolles.

Rencontre les différents acteurs de la filière, dégustations, portes ouvertes chez les producteurs et les distilleries. Expositions, projections, visite du verger conservatoire et initiation à la dégustation à l’Ecomusée du Pays de la Cerise.

Organisé par le Syndicat de Défense et de promotion du Kirsch de Fougerolles, et la Confrérie des Gousteurs de Kirsch AOC de Fougerolles. .

Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté kirschdefougerollesaoc@gmail.com

