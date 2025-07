Fête du labour Rue Nominoë Crozon

Fête du labour Rue Nominoë Crozon dimanche 17 août 2025.

Fête du labour

Rue Nominoë ESPACE NOMINOE Crozon Finistère

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-08-17

Défilé de vielles mécaniques

Restauration (jambon à l’os cuit sur place)

Démonstration de battage aux fléaux

Battage avec un manége a traction animale (4chevaux)

Coupe de blé et confection de gerbes.

Batteuse Merlin (1950) en démonstration.

Evolution de plusieurs moissonneuse batteuses;

Arrachage et vente de pomme de pomme de terre

Démonstration de labour avec des vieux tracteurs

Jeux et animations pour enfants

Tombola avec de nombreux lots a gagner. .

Rue Nominoë ESPACE NOMINOE Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 11 58 96 43

