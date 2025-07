Fête du lac de Morlhon Morlhon-le-Haut

lat. 44.319500 lon. 2.070400 Morlhon-le-Haut Aveyron

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-03

2025-08-01

Du 1er au 3 août, venez nombreux à la fête du lac de Morlhon !

Le comité des fêtes organise cette année encore un week-end festif au lac de Morlhon. .

English :

From August 1 to 3, come one, come all to the Morlhon Lake Festival!

German :

Kommen Sie vom 1. bis 3. August zahlreich zum Fest am See von Morlhon!

Italiano :

Venite al festival del lago di Morlhon dall’1 al 3 agosto!

Espanol :

Venga al festival del lago de Morlhon del 1 al 3 de agosto

