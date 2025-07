Fête du lac et feu d’artifice à Creutzwald Creutzwald

Dimanche 2025-07-13 18:00:00

Grand moment de fête et de magie autour du lac de Creutzwald ! À l’occasion des festivités du 14 juillet, la fête du lac permet de profiter d’une ambiance musicale dans un cadre magnifique. À la tombée de la nuit, ne manquez pas le célèbre feu d’artifice qui se reflète sur le plan d’eau. Manifestation proposée par l’Amicale du personnel de la Ville, la Communauté des Communes du Warndt et la Régie Municipale d’électricité. Buvette et restauration sur place.Tout public

English :

A magical moment of celebration around Lake Creutzwald! As part of the July 14th festivities, the lake festival offers a musical atmosphere in a magnificent setting. As night falls, don’t miss the famous fireworks display reflected on the lake. Event organized by the Amicale du personnel de la Ville, the Communauté des Communes du Warndt and the Régie Municipale d’électricité. Refreshments and catering on site.

German :

Großer Moment des Festes und der Magie rund um den See von Creutzwald! Anlässlich der Feierlichkeiten zum 14. Juli bietet das Seefest die Möglichkeit, die musikalische Atmosphäre in einem wunderschönen Rahmen zu genießen. Bei Einbruch der Dunkelheit sollten Sie sich das berühmte Feuerwerk nicht entgehen lassen, das sich auf der Wasserfläche spiegelt. Diese Veranstaltung wird von der Amicale du personnel de la Ville, der Communauté des Communes du Warndt und der Régie Municipale d’Electricité angeboten. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Un grande momento di festa e magia intorno al lago di Creutzwald! In occasione dei festeggiamenti del 14 luglio, la festa del lago offre un’atmosfera musicale in un contesto magnifico. Al calar della sera, non perdetevi il famoso spettacolo pirotecnico che si riflette sul lago. Evento organizzato dall’Amicale du personnel de la Ville, dalla Communauté des Communes du Warndt e dalla Régie Municipale d’électricité. Ristoro e catering in loco.

Espanol :

¡Un gran momento de fiesta y magia en torno al lago de Creutzwald! Con motivo de las fiestas del 14 de julio, el festival del lago ofrece un ambiente musical en un marco magnífico. Al caer la noche, no se pierda el famoso espectáculo de fuegos artificiales reflejado en el lago. Evento organizado por la Amicale du personnel de la Ville, la Communauté des Communes du Warndt y la Régie Municipale d’électricité. Refrescos y catering in situ.

