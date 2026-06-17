Fête du Lac La Chapelle-sous-Dun

La Chapelle-sous-Dun

Fête du Lac

Lac de la Mine La Chapelle-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une journée de fête, de vitesse et de spectacle.

Rendez-vous pour la 3ème édition des caisses à savon, avec au programme

De 10h à 18h, une spectaculaire descente de caisses à savon décorées avec imagination et pilotées… plus ou moins sérieusement !

Une animation Les Gestes Qui Sauvent proposée par la Croix-Rouge française.

Une boutique d’objets artisanaux fabriqués et vendus par les Juniors du village.

De nombreuses animations pour petits et grands tout au long de la journée.

En fin d’après-midi, la Team CSD, composée des Juniors du village, vous offrira un grand spectacle de danse avant la remise des récompenses aux vainqueurs de cette 3ème édition.

Côté restauration, des repas seront proposés le midi (salade, poulet ,fromage dessert 11€) comme le soir (jambon, gratin, fromage fermier et tartelette 17€) afin de partager ensemble un moment convivial.

À la tombée de la nuit, place à la magie ! Le ciel s’illuminera lors d’un grand feu d’artifice qui viendra clôturer cette journée exceptionnelle, avant de laisser place à une soirée festive animée par nos DJ aux rythmes entraînants.

La fête du lac de la mine est née au début des années 1980 sous l’impulsion de François Polette. Dans les années 1990, l’association de l’Amitié Chapelloise reprend le flambeau et fait vivre cet événement incontournable du village pendant de nombreuses années.

Puis la pandémie de Covid-19 a mis un coup d’arrêt à cette belle tradition. Mais en 2023, Arnaud Augoyard, entouré d’une équipe dynamique et passionnée, a relancé la fête avec une idée originale organiser une descente de caisses à savon. Le succès a été immédiat !

Nous vous attendons nombreux pour partager cette journée placée sous le signe de la bonne humeur, de la convivialité et du spectacle ! .

Lac de la Mine La Chapelle-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 26 56 66 amitiechapelloise@gmail.com

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English : Fête du Lac

L’événement Fête du Lac La Chapelle-sous-Dun a été mis à jour le 2026-06-17 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais