FÊTE DU LAC – NUMEROTÉE – FÊTE DU LAC – LAC D’ANNECY Annecy

FÊTE DU LAC – NUMEROTÉE – FÊTE DU LAC Début : 2025-08-02 à 21:45. Tarif : – euros.

LAC D’ANNECY -FÊTE DU LAC Ouverture des portes : 19:00L’emblématique Fête du lac revient cette année avec un spectacle puissant et coloré de 70 minutes, mené par le maître-artificier Édouard Grégoire, mêlant pyrotechnie, jets d’eau, lumières, lasers, luminéoles et batucadas.La lune, mise à l’honneur pour le thème de cette nouvelle édition, dialoguera avec le lac à travers une narration de Benoît Allemane et un répertoire musical varié pour une immersion totale et riche en émotions. Un événement organisé par la Ville d’Annecy et un spectacle pyrotechnique réalisé par la société Arteventia.Pour toute réservation dans l’espace PSH/PMR : pmr.fetedulac@annecy.fr

LAC D’ANNECY 1 RUE JEAN JAURES 74000 Annecy 74