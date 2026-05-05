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Fête du Lac Lac de Saint-Point Saint-Point

Fête du Lac Lac de Saint-Point Saint-Point samedi 6 juin 2026.

Lieu : Lac de Saint-Point

Adresse : 1972 Route du Lac

Ville : 71520 Saint-Point

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Point

Fête du Lac

Lac de Saint-Point 1972 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Fête du lac de Saint-Point.
14h Concours de pétanque (début des inscription 13h)
14h 18h Animations enfants
19h Repas
22h Bal en plein air
23h Feu d’artifice

Au menu macédoine, jambon à la broche, patates, fromage et tarte aux pommes. 17€
Snack saucisses, frites et crêpes.   .

Lac de Saint-Point 1972 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 60 97 20 

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English :

L’événement Fête du Lac Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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