Fête du Lac Lac de Saint-Point Saint-Point
Fête du Lac Lac de Saint-Point Saint-Point samedi 6 juin 2026.
Saint-Point
Fête du Lac
Lac de Saint-Point 1972 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Fête du lac de Saint-Point.
14h Concours de pétanque (début des inscription 13h)
14h 18h Animations enfants
19h Repas
22h Bal en plein air
23h Feu d’artifice
Au menu macédoine, jambon à la broche, patates, fromage et tarte aux pommes. 17€
Snack saucisses, frites et crêpes. .
Lac de Saint-Point 1972 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 60 97 20
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English :
L’événement Fête du Lac Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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