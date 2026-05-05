Fête du Lac Lac de Saint-Point Saint-Point

Saint-Point

Fête du Lac

Lac de Saint-Point 1972 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Fête du lac de Saint-Point.

14h Concours de pétanque (début des inscription 13h)

14h 18h Animations enfants

19h Repas

22h Bal en plein air

23h Feu d’artifice

Au menu macédoine, jambon à la broche, patates, fromage et tarte aux pommes. 17€

Snack saucisses, frites et crêpes. .

Lac de Saint-Point 1972 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 60 97 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Lac Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III