Fête du Lac – Tartas, 29 mai 2025 10:00, Tartas.

Fête du Lac Route de Rion Tartas Landes

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

2025-05-29

▶ Espace culture et citoyenneté

▶ Espace jeux et sport

▶ Espace environnement

▶ Espace buvette

▶ 18h pot de l’amitié offert par la municipalité et animé parla banda Los Picaros

Route de Rion

Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 41 06 mairie@tartas.fr

English : Fête du Lac

? Culture and citizenship

? Games and sports

? Environment

? Refreshment area

? 6pm: Pot de l’amitié hosted by the municipality and entertained by the Los Picaros banda

German : Fête du Lac

? Raum für Kultur und Bürgerschaft

? Bereich Spiel und Sport

? Bereich Umwelt

? Bereich Trinkhalle

? 18 Uhr: Freundschaftsumtrunk, der von der Stadtverwaltung angeboten und von der Banda Los Picaros musikalisch umrahmt wird

Italiano :

? Cultura e cittadinanza

? Giochi e sport

? Ambiente

? Area ristoro

ore 18.00: aperitivo offerto dal Comune e allietato dalla banda musicale di Los Picaros

Espanol : Fête du Lac

? Cultura y ciudadanía

? Juegos y deporte

? Medio ambiente

? Zona de restauración

? 18.00 h: Copas ofrecidas por el ayuntamiento y amenizadas por la banda de música Los Picaros

