Aveyron

Fête du Lac Villefranche-de-Panat

Dimanche 2025-07-13

2025-07-13

2025-07-13

Dès 14h30, Concours de pétanque en doublette. 19h30, Repas Truffade & Veau d’Aveyron (18€ résa au 0565464653). Concert avec Trio LOL. 23h, Grand feu d’artifice sur le lac suivi d’une soirée avec Capsules et DJ Laurent Pepper. Fête foraine et tombola

Villefranche-de-Panat 12430 Aveyron Occitanie

English :

From 2:30pm, pétanque doubles competition. 7:30pm, Truffade & Veau d’Aveyron meal (18? book at 0565464653). Concert with Trio LOL. 11pm, Fireworks display on the lake, followed by a party with Capsules and DJ Laurent Pepper. Funfair and tombola

German :

Ab 14:30 Uhr, Petanque-Wettbewerb im Doppelpack. 19:30 Uhr, Trüffel- und Kalbfleischmahlzeit (18? Reservierungen unter 0565464653). Konzert mit Trio LOL. 23 Uhr, Großes Feuerwerk über dem See, gefolgt von einer Party mit Capsules und DJ Laurent Pepper. Jahrmarkt und Tombola

Italiano :

Dalle 14.30, gara di doppio di pétanque. alle 19.30, pasto a base di tartufo e vitello dell’Aveyron (18 anni, prenotare su 0565464653). Concerto del Trio LOL. alle 23.00, spettacolo pirotecnico sul lago seguito da una festa con Capsule e DJ Laurent Pepper. Luna park e tombola

Espanol :

A partir de las 14.30 h, competición de dobles de petanca. a las 19.30 h, comida a base de trufa y ternera del Aveyron (18? reservar en 0565464653). Concierto del Trío LOL. 23.00 h: Castillo de fuegos artificiales en el lago y fiesta con Capsules y DJ Laurent Pepper. Parque de atracciones y tómbola

