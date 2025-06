Fête du lait bio à la Ferme d’Hermeillon – Saint-M’Hervé 15 juin 2025 08:30

Ille-et-Vilaine

Fête du lait bio à la Ferme d’Hermeillon Ferme d’Hermeillon Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Envie de partager un petit-déjeuner 100 % bio et local en plein cœur d’une ferme bio ? De découvrir les métiers de l’agriculture bio auprès de paysans et paysannes passionné.e.s ? De participer à des visites, concerts, jeux et diverses festivités ?

Rendez-vous le dimanche 15 juin 2025 à Saint M’Hervé, pour la Fête du Lait Bio !

De 8h30 à 12h, la ferme d’Hermeillon vous ouvre ses portes pour une matinée conviviale autour d’un petit-déjeuner 100 % bio et local, en pleine campagne.

Toute la matinée des activités vous attendent visite de la ferme, traite ouverte, jeux en bois et animations diverses.

Ferme d’Hermeillon, Hermeillon 35500 SAINT M’HERVÉ

Infos & inscriptions (obligatoires pour le petit-déjeuner) :

– www.fete-du-lait-bio.fr

– Inscriptions et paiements obligatoires en ligne des petits-déjeuners ouverts jusqu’au samedi 14 juin 14h https://ypl.me/IYm

Un événement organisé par FNAB Fédération Nationale d’Agriculture Biologique et Agrobio35

Venez découvrir le monde de la bio dans une ambiance festive et familiale ! .

Ferme d’Hermeillon

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 76 47 93

