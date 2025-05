Fête du lait bio – Ferme Carmoise Guerlédan, 15 juin 2025 09:00, Guerlédan.

Côtes-d’Armor

Fête du lait bio Ferme Carmoise 6 Carmoise Guerlédan Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-15 09:00:00

fin : 2025-06-15 13:00:00

2025-06-15

Rendez-vous chez Nathalie et Gildas pour le P’tit dej bio et visite de la Ferme Carmoise à Guerlédan.

Au programme 9h 13h Petit-déjeuner bio et local à la ferme, 7€ plein tarif 4€ étudiants et demandeurs d’emplois 3€ enfants (-de 3 à 12 ans), visite de la ferme de vaches laitières et animations gratuites atelier sensoriel, atelier sur les abeilles, balade nature, mini-ferme, piscine de foin, parcours de tracteurs à pédales.

Réservation du petit-déjeuner conseillée par mail nathbertho@outlook.fr .

Ferme Carmoise 6 Carmoise

Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne

