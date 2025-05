Fête du lait Bio Guipavas – Kerzouric Guipavas, 15 juin 2025 09:00, Guipavas.

Au travers d’un petit déjeuner 100% bio à la ferme, l’idée est de faire découvrir au grand public de délicieux produits bio et locaux, le fonctionnement d’une ferme biologique et de rencontrer les personnes qui y travaillent !

Le Jardin de Prélude, chantier d’insertion professionnelle en maraîchage bio à Guipavas et la ferme Le Goût et Nous, ferme maraîchère bio à Gouesnou, accueille petits et grands pour un petit déjeuner bio et gourmand.

Programme

Petit déjeuner bio,

Visite de ferme,

Petit marché de producteurs,

Découverte sensorielle du jardin pédagogique

Horaires 9h à 12h.

Pour les grands et les petits

Réservation fortement conseillée

Le tarif comprend un petit-déjeuner gourmand composé de produits biologiques locaux ainsi que l’accès à toutes les animations. Paiement en ligne conseillé, règlement sur place possible en espèces ou chèques. .

Kerzouric Jardin de Prélude

Guipavas 29490 Finistère Bretagne

