Fête du Lait Ciderie Dret en Goule Plestan

Plestan

Fête du Lait

Ciderie Dret en Goule 2 La Porte Bréhand Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La Fête du lait bio fait son grand retour ! A cette occasion, venez partager un p’tit dej bio et local à la cidrerie, découvrir l’agriculture bio et profiter d’animations gratuites pour petits & grands.

Au programme petit-déjeuner bio à la ferme, visite de la ferme, mini-marché de producteurs, animations festives pour petits & grands ! .

Ciderie Dret en Goule 2 La Porte Bréhand Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 34 64 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Lait Plestan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor