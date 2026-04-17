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Fête du Lait Ciderie Dret en Goule Plestan

Fête du Lait Ciderie Dret en Goule Plestan dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Ciderie Dret en Goule

Adresse : 2 La Porte Bréhand

Ville : 22640 Plestan

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Plestan

Fête du Lait

Ciderie Dret en Goule 2 La Porte Bréhand Plestan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :
2026-05-31

La Fête du lait bio fait son grand retour ! A cette occasion, venez partager un p’tit dej bio et local à la cidrerie, découvrir l’agriculture bio et profiter d’animations gratuites pour petits & grands.
Au programme petit-déjeuner bio à la ferme, visite de la ferme, mini-marché de producteurs, animations festives pour petits & grands !   .

Ciderie Dret en Goule 2 La Porte Bréhand Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 34 64 23 

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English :

L’événement Fête du Lait Plestan a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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