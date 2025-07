Fête du Lavoir Marché aux puces Balschwiller

Fête du Lavoir Marché aux puces Balschwiller samedi 27 septembre 2025.

Fête du Lavoir Marché aux puces

rue de Mulhouse Balschwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27 2025-09-28

Soirée festive, le samedi soir, animée par le DJ Francky ; marché aux puces le dimanche. Animations, folklore, jeux pour les enfants. Tartes flambées, grillades…

Au programme 2 jours de fête avec animations, musique, bonne humeur, de quoi trinquer et se régaler ensemble !

Samedi soir, dès 19h :

Ambiance garantie avec DJ Francky aux platines !

Tartes flambées (salées & sucrées), grillades, buvette

Tombola avec de nombreux lots

Des animations et jeux pour les enfants !

Dimanche, dès 7h :

Grand marché aux puces

Venez chiner, flâner et dénicher des trésors !

De nombreuses activités pour les enfants !

Animations folkloriques avec les lavandières du lavoir (Rumd’um ‘Waesch mit Waschwiwer) pour une ambiance unique !

Restauration sur place grillades, tartes flambées, buvette

Paiement par carte accepté sur place

Pensez à noter les dates dans votre agenda !

On vous attend nombreux ! 0 .

rue de Mulhouse Balschwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 34 96 associationbalschwillerenfete@gmail.com

English :

Festive Saturday evening with DJ Francky; flea market on Sunday. Entertainment, folklore, games for children. Tartes flambées, barbecues…

German :

Festlicher Abend, Samstagabend, unter der Leitung von DJ Francky; Flohmarkt am Sonntag. Animationen, Folklore, Spiele für Kinder. Flammkuchen, Gegrilltes…

Italiano :

Serata di festa il sabato sera con DJ Francky; mercatino delle pulci la domenica. Animazione, folclore, giochi per bambini. Crostate flambées, barbecue…

Espanol :

Velada festiva el sábado por la noche con DJ Francky; mercadillo el domingo. Animaciones, folclore, juegos para niños. Tartas flambeadas, barbacoas…

