Fête du l’étang Lusigny
samedi 22 août 2026 · Lusigny
Informations pratiques
Lusigny
Fête de l’étang
Étang communal Lusigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La Fête de l’étang fait le plein d’animations autour de l’eau (mais pas que !) pour plaire au plus grand nombre et s’assure une ambiance conviviale et ludique avec d’autres activités.
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Étang communal Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 63 28 30
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English :
The F%EAte de l’%E9tang offers a wide range of water-themed activities (but that’s not all!) to appeal to as many people as possible and ensures a friendly, fun atmosphere with other activities as well.
L’événement Fête de l’étang Lusigny a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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