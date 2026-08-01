Fête du l’étang Lusigny

Informations pratiques

Lusigny

Fête de l’étang

Étang communal Lusigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Fête de l’étang fait le plein d’animations autour de l’eau (mais pas que !) pour plaire au plus grand nombre et s’assure une ambiance conviviale et ludique avec d’autres activités.

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Étang communal Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 63 28 30

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English :

The F%EAte de l’%E9tang offers a wide range of water-themed activities (but that’s not all!) to appeal to as many people as possible and ensures a friendly, fun atmosphere with other activities as well.

L’événement Fête de l’étang Lusigny a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région