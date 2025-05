FÊTE DU LIBRON – Puissalicon, 18 mai 2025 07:00, Puissalicon.

Hérault

FÊTE DU LIBRON Puissalicon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

L’école de Magalas, l’APE et les Ecodélégués du Collège de Magalas vous proposent une Journée Citoyenne Ramassage de Déchets. Rendez-vous à 12h à côté du Domaine de Canet.

12h00 Repas sorti du sac en musique.

14h00 Nettoyage des berges du libron. Ateliers découverte

16h00 Goûter partage en conte.

Équipements recommandés Une paire de gants, un gilet de sécurité et votre bonne humeur !

L’école de Magalas, l’APE et les Ecodélégués du Collège de Magalas vous proposent une Journée Citoyenne Ramassage de Déchets. Rendez-vous à 12h à côté du Domaine de Canet.

12h00 Repas sorti du sac en musique.

14h00 Nettoyage des berges du libron. Ateliers découverte

16h00 Goûter partage en conte.

Équipements recommandés Une paire de gants, un gilet de sécurité et votre bonne humeur ! .

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 50

English :

The Magalas school, the APE and the Collège de Magalas Ecodelegates are organizing a Waste Collection Day. Meet at 12pm next to the Domaine de Canet.

12:00 pm: Freshly-bagged meal with music.

2:00 pm: Clean-up of the banks of the Libron. Discovery workshops

4:00 pm: Storytelling afternoon snack.

Recommended equipment: A pair of gloves, a safety vest and your good mood!

German :

Die Schule von Magalas, die EV und die Öko-Delegierten des Collège von Magalas laden Sie zu einem Bürgertag zum Müllsammeln ein. Treffpunkt um 12 Uhr neben der Domaine de Canet.

12.00 Uhr: Essen aus der Tüte mit Musik.

14.00 Uhr: Säuberung der Ufer des Libron. Workshops zum Thema Entdeckung

16.00 Uhr: Gemeinsamer Imbiss mit Märchen.

Empfohlene Ausrüstung: Ein Paar Handschuhe, eine Sicherheitsweste und Ihre gute Laune!

Italiano :

La scuola Magalas, l’APE e gli Ecodelegati del Magalas College organizzano una giornata di raccolta dei rifiuti. Appuntamento alle 12.00 vicino al Domaine de Canet.

12.00: Pranzo al sacco con musica.

14.00: Pulizia delle rive del Libron. Laboratori di scoperta

16:00: Merenda raccontata.

Attrezzatura consigliata: un paio di guanti, un gilet di sicurezza e il vostro buon umore!

Espanol :

El Colegio Magalas, la APE y los Ecodelegados del Colegio Magalas organizan una Jornada de Recogida de Residuos. Cita a las 12.00 horas junto al Domaine de Canet.

12.00: Almuerzo para llevar con música.

14.00: Limpieza de las orillas del Libron. Talleres de descubrimiento

16.00: Merienda cuentacuentos.

Material recomendado: guantes, chaleco de seguridad y buen humor

L’événement FÊTE DU LIBRON Puissalicon a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT AVANT-MONTS