Fête du lien BP 50004 Allonnes samedi 4 octobre 2025.

BP 50004 20 Avenue du 19 mars 1962 Allonnes Sarthe

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

PARCOURS D’ORIENTATION, VILLAGE SANTÉ, ANIMATIONS…

Fort de notre succès, nous organisons la 3ème édition de La fête du lien , un événement inaugural aux Semaines d’Information en Santé Mentale 2024 de la Sarthe.

Une édition encore plus grande, encore plus ludique !

Cet événement aura lieu le samedi 4 octobre, à partir de 15h00, au sein même de notre hôpital, l’EPSM de la Sarthe.

Au programme

A 15h00 >> Au cœur même de notre hôpital, dans le parc forestier, le public est invité à se lancer sur un parcours d’orientation, accessible à tous, en solo, en famille ou entre amis, à son rythme, en courant ou en marchant (env. 5 km).

Tout l’après-midi > de nombreuses animations pour petits et grands

– un village santé pour s’informer, rencontrer nos professionnels, ainsi que des associations locales qui œuvrent pour la santé mentale, et rompre l’isolement (Hippotigris, Homogène LGBTI, L’Arc en Ciel, …),

– du sport,

– des activités manuelles et créatives,

– des jeux pour tous,

– des shows (slam, concert…),

– et plein d’autres surprises !

A 18h00 > L’après-midi se terminera en musique, autour du groupe Strum Cover Band, un trio de reprises acoustiques.

L’entrée est libre, gratuite, et ouverte à tous !

La course d’orientation se fait néanmoins sur inscription https://my.weezevent.com/fete-du-lien

En famille, entre amis, entre collègues, ou en solo, ce sera une nouvelle occasion de se retrouver, de partager un moment convivial et de découvrir (ou redécouvrir) l’EPSM autrement ! .

BP 50004 20 Avenue du 19 mars 1962 Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire

