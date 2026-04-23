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Fête du lin CIAP Les Enclos Guimiliau

Fête du lin CIAP Les Enclos Guimiliau samedi 13 juin 2026.

Lieu : CIAP Les Enclos

Adresse : 53 rue du Calvaire

Ville : 29400 Guimiliau

Département : Finistère

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Guimiliau

Fête du lin

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Les rendez-vous de l’Or bleu est un évènement annuel réunissant l’ensemble des acteurs de la relance du lin textile en Bretagne. En partenariat avec l’association lin et Chanvre de Bretagne.   .

CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 33 33 

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English :

L’événement Fête du lin Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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