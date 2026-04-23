Fête du lin CIAP Les Enclos Guimiliau
Fête du lin CIAP Les Enclos Guimiliau samedi 13 juin 2026.
Guimiliau
Fête du lin
CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les rendez-vous de l’Or bleu est un évènement annuel réunissant l’ensemble des acteurs de la relance du lin textile en Bretagne. En partenariat avec l’association lin et Chanvre de Bretagne. .
CIAP Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 33 33
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English :
L’événement Fête du lin Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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