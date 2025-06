Fête du livre au Château de Montataire – Montataire 14 juin 2025 13:30

Oise

Fête du livre au Château de Montataire Rue du Parc du Château Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 13:30:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

La ville de Montataire se transforme en véritable temple du livre du mercredi 11 au samedi 14 juin 2025. Pour la Fête du livre, un temps fort est organisé samedi 14 juin au Château de Montataire de 13h30 à 18h.

Dédicaces et ventes de livres en présence des auteurs et autrices invités

Présence des éditions À Contresens et des éditions militantes Le Temps des Cerises ; Vente de livres par la librairie associative graine de mots

Animations artistiques et créatives, atelier graphique, atelier sculpture de ballons et maquillage

16h Goûter des familles

Retrouvez le programme détaillé du festival et les auteurs et autrices invités sur le site de la ville www.montataire.fr/agenda

Gratuit, ouvert à tous

Attention, l’allée des marronniers étant fermée à la circulation, le seul accès au château se fait par l’avenue Anatole France.

Parking gratuit rue de l’église, ou parking du centre de loisirs Pierre Legrand 0 .

Rue du Parc du Château

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 00 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du livre au Château de Montataire Montataire a été mis à jour le 2025-06-10 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise