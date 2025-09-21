Fête du Livre au Fort de Seclin – Journées du Patrimoine Fort de Seclin Seclin

Fête du Livre au Fort de Seclin – Journées du Patrimoine Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Fort de Seclin Nord

Date : Dimanche 21 septembre 2025⏰ Horaires : 10h – 12h30 et 14h – 17h30 (site fermé entre midi et 14h) Entrée réduite : 6 € Petite restauration et buvette disponibles sur place Parking gratuit pour les visiteurs exclusivement

Rencontres d’auteurs, musique live et patrimoine le 21 septembre 2025

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Fort de Seclin ouvre ses portes pour une Fête du Livre exceptionnelle. Venez vivre une journée conviviale et culturelle au cœur d’un lieu insolite, entre histoire, littérature et musique folk acoustique.

Une programmation riche et conviviale

Rencontres avec des auteurs de la région et séances de dédicaces pour petits et grands.

Découverte du fort et ses collections uniques.

Jeux anciens pour se divertir en famille dans une ambiance authentique.

Musique live avec des groupes locaux : Jullian Angel, Eastern Trade, Hooverville et Ama Vampa.

Une journée intimiste et festive, idéale pour les passionnés de littérature, les amoureux du patrimoine et les familles.

Un événement solidaire

Cette journée est organisée en partenariat avec La Palette du Libraire. Les bénéfices soutiendront :

le soutien économique de la librairie indépendante,

la restauration et la préservation du Fort de Seclin, patrimoine régional et remarquable.

ℹ️ Informations pratiques

Date : Dimanche 21 septembre 2025

⏰ Horaires : 10h – 12h30 et 14h – 17h30 (site fermé entre midi et 14h)

Entrée réduite : 6 €

Petite restauration et buvette disponibles sur place

Parking gratuit pour les visiteurs exclusivement

Pourquoi venir ?

Le Fort de Seclin vous offre une expérience unique, où littérature, musique et patrimoine se rencontrent. Une occasion rare de découvrir le fort, son musée et ses collections, tout en partageant un moment chaleureux et culturel.

Venez nombreux le 21 septembre pour célébrer la littérature et le patrimoine dans un cadre exceptionnel !

Fort de Seclin Chemin du Fort – 59113 Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France 03.20.97.14.18 https://www.fortseclin.com/ https://www.facebook.com/Fort.Seclin/

@lapalettedulibraire