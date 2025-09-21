Fête du Livre au Fort de Seclin Journées du Patrimoine Seclin

Chemin du Fort – Seclin Nord

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-21

Rencontres d’auteurs, musique live et patrimoine le 21 septembre 2025

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Fort de Seclin ouvre ses portes pour une Fête du Livre exceptionnelle. Venez vivre une journée conviviale et culturelle au cœur d’un lieu insolite, entre histoire, littérature et musique folk acoustique.

** Une programmation riche et conviviale**

* Rencontres avec des auteurs de la région et séances de dédicaces pour petits et grands.

* Découverte du fort et ses collections uniques.

* Jeux anciens pour se divertir en famille dans une ambiance authentique.

* Musique live avec des groupes locaux Jullian Angel, Eastern Trade, Hooverville et Ama Vampa.

* Une journée intimiste et festive, idéale pour les passionnés de littérature, les amoureux du patrimoine et les familles.

** Un événement solidaire**

Cette journée est organisée en partenariat avec La Palette du Libraire. Les bénéfices soutiendront

* le soutien économique de la librairie indépendante,

* la restauration et la préservation du Fort de Seclin, patrimoine régional et remarquable.

**ℹ️ Informations pratiques**

* Date Dimanche 21 septembre 2025

* ⏰ Horaires 10h 12h30 et 14h 17h30 (site fermé entre midi et 14h)

* Entrée réduite 6 €

* Petite restauration et buvette disponibles sur place

* Parking gratuit pour les visiteurs exclusivement

** Pourquoi venir ?**

Le Fort de Seclin vous offre une expérience unique, où littérature, musique et patrimoine se rencontrent. Une occasion rare de découvrir le fort, son musée et ses collections, tout en partageant un moment chaleureux et culturel.

Venez nombreux le 21 septembre pour célébrer la littérature et le patrimoine dans un cadre exceptionnel !

Chemin du Fort – Seclin 59113 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Rencontres d?auteurs, live music and heritage on September 21, 2025

On the occasion of the European Heritage Days, the Fort de Seclin opens its doors for an exceptional Book Festival. Come and enjoy a convivial and cultural day in the heart of an unusual place, where history, literature and acoustic folk music come together.

**? A rich and convivial program

* Meetings with local authors and book signings for young and old.

* Discover the fort and its unique collections.

* Antique games for family fun in an authentic atmosphere.

* Live music with local bands: Jullian Angel, Eastern Trade, Hooverville and Ama Vampa.

* An intimate and festive day, ideal for literature enthusiasts, heritage lovers and families.

**? A day of solidarity

This event is organized in partnership with La Palette du Libraire. Proceeds will support

* economic support for independent bookshops,

* the restoration and preservation of the Fort de Seclin, a remarkable regional heritage site.

**?? Practical information

* ? Date: Sunday, September 21, 2025

* ? Times: 10 am ? 12:30 pm and 2 pm to 5:30 pm (site closed between noon and 2 pm)

* ? Reduced admission: 6 ?

* ? Snacks and refreshments available on site

* ? Free parking for visitors only

**? Why come?

Fort de Seclin offers a unique experience where literature, music and heritage meet. A rare opportunity to discover the fort, its museum and its collections, while sharing a warm and cultural moment.

? Join us on September 21 to celebrate literature and heritage in an exceptional setting!

German :

Autorenbegegnungen, Live-Musik und Kulturerbe am 21. September 2025

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Fort de Seclin seine Pforten für ein außergewöhnliches Bücherfest. Erleben Sie einen geselligen und kulturellen Tag an einem ungewöhnlichen Ort zwischen Geschichte, Literatur und akustischer Folkmusik.

**? Ein reichhaltiges und geselliges Programm**

* Treffen mit Autoren aus der Region und Signierstunden für Groß und Klein.

* Entdeckung des Forts und seiner einzigartigen Sammlungen.

* Alte Spiele für die ganze Familie in einer authentischen Atmosphäre.

* Live-Musik mit lokalen Bands: Jullian Angel, Eastern Trade, Hooverville und Ama Vampa.

* Ein intimer und festlicher Tag, ideal für Literaturbegeisterte, Liebhaber des Kulturerbes und Familien.

**? Eine solidarische Veranstaltung**

Dieser Tag wird in Partnerschaft mit La Palette du Libraire organisiert. Mit den Einnahmen werden unterstützt

* die wirtschaftliche Unterstützung unabhängiger Buchhandlungen,

* die Restaurierung und Erhaltung des Forts von Seclin, eines regionalen und bemerkenswerten Kulturerbes.

**?? Praktische Informationen**

* ? Datum: Sonntag, 21. September 2025

* ? Öffnungszeiten: 10 Uhr ? 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr (Website zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr geschlossen)

* ? Ermäßigter Eintritt: 6 ?

* ? Kleine Snacks und Getränke vor Ort erhältlich

* ? Kostenlose Parkplätze ausschließlich für Besucher

**? Warum sollten Sie kommen?

Das Fort de Seclin bietet Ihnen ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Literatur, Musik und Kulturerbe aufeinandertreffen. Eine seltene Gelegenheit, das Fort, sein Museum und seine Sammlungen zu entdecken und dabei einen herzlichen und kulturellen Moment zu teilen.

? Kommen Sie am 21. September zahlreich, um die Literatur und das Kulturerbe in einem außergewöhnlichen Rahmen zu feiern!

Italiano :

Conversazioni d’autore, musica dal vivo e patrimonio culturale il 21 settembre 2025

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Fort de Seclin apre le sue porte per un’eccezionale Festa del Libro. Venite a trascorrere una giornata conviviale e culturale nel cuore di un luogo insolito, dove si incontrano storia, letteratura e musica popolare acustica.

**? Un programma ricco e conviviale

* Incontri con autori locali e sessioni di autografi per grandi e piccini.

* Scoprire il forte e le sue collezioni uniche.

* Giochi d’altri tempi per tutta la famiglia in un’atmosfera autentica.

* Musica dal vivo con gruppi locali: Jullian Angel, Eastern Trade, Hooverville e Ama Vampa.

* Una giornata intima e festosa, ideale per gli amanti della letteratura, gli appassionati del patrimonio e le famiglie.

**? Una giornata di solidarietà

Questo evento è organizzato in collaborazione con La Palette du Libraire. Il ricavato andrà a sostegno di

* il sostegno economico alle librerie indipendenti,

* il restauro e la conservazione del Fort de Seclin, un notevole patrimonio regionale.

**?? Informazioni pratiche**

* ? Data: domenica 21 settembre 2025

* ? Orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 12.30 e 14.00-17.30 (sito chiuso tra mezzogiorno e le 14.00)

* ? Ingresso ridotto: 6 ?

* ? Snack e rinfreschi disponibili in loco

* ? Parcheggio gratuito solo per i visitatori

**? Perché venire?

Il Fort de Seclin offre un’esperienza unica in cui letteratura, musica e patrimonio si incontrano. Un’occasione rara per scoprire il forte, il suo museo e le sue collezioni, condividendo un momento di calore e cultura.

? Venite tutti il 21 settembre per celebrare la letteratura e il patrimonio in un contesto eccezionale!

Espanol :

Charlas de autores, música en directo y patrimonio el 21 de septiembre de 2025

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Fuerte de Seclin abre sus puertas para celebrar una Fiesta del Libro excepcional. Venga a disfrutar de una jornada de convivencia y cultura en el corazón de un lugar insólito, donde se dan cita la historia, la literatura y la música folk acústica.

**? Un programa rico y distendido

* Encuentros con autores locales y sesiones de firmas para grandes y pequeños.

* Descubrimiento del fuerte y de sus colecciones únicas.

* Juegos de antaño para toda la familia en un ambiente auténtico.

* Música en directo con grupos locales: Jullian Angel, Eastern Trade, Hooverville y Ama Vampa.

* Una jornada íntima y festiva, ideal para los amantes de la literatura, los apasionados del patrimonio y las familias.

**? Jornada solidaria

Este evento está organizado en colaboración con La Palette du Libraire. La recaudación se destinará a apoyar

* el apoyo económico a las librerías independientes

* la restauración y conservación del Fuerte de Seclin, patrimonio regional notable.

**?? Información práctica

* ? Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

* ? Horario: 10.00 ? 12.30 h y de 14.00 h a 17.30 h (recinto cerrado entre las 12.00 h y las 14.00 h)

* ? Entrada reducida: 6 ?

* ? Aperitivos y refrescos in situ

* ? Aparcamiento gratuito sólo para visitantes

**? ¿Por qué venir?

Fort de Seclin ofrece una experiencia única en la que se dan cita la literatura, la música y el patrimonio. Una ocasión única para descubrir el fuerte, su museo y sus colecciones, compartiendo un momento cálido y cultural.

? Vengan todos el 21 de septiembre para celebrar la literatura y el patrimonio en un marco excepcional

L’événement Fête du Livre au Fort de Seclin Journées du Patrimoine Seclin a été mis à jour le 2025-09-18 par Hauts-de-France Tourisme