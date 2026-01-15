Fête du livre Salle Municipale Bas-en-Basset

Fête du livre

Salle Municipale Jardin Public Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

2026-04-18

La fête du livre rassemblera une quarantaine d’auteurs.

The book festival will bring together some forty authors.

