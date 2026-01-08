Fête du livre Chanceaux-sur-Choisille

Fête du livre

Fête du livre Chanceaux-sur-Choisille dimanche 29 mars 2026.

Fête du livre

Rue de la Mairie Chanceaux-sur-Choisille Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Rencontres, dédicaces, avec près de trente auteurs. Nombreux auteurs jeunesse. Lectures offertes animées par les organisateurs.
Rencontres, dédicaces, avec près de trente auteurs. Nombreux auteurs jeunesse. Lectures offertes animées par les organisateurs.   .

Rue de la Mairie Chanceaux-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 26 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meetings and book signings with nearly thirty authors. Numerous children’s authors. Readings hosted by the organizers.

L’événement Fête du livre Chanceaux-sur-Choisille a été mis à jour le 2026-01-08 par Tours Val de Loire Tourisme