Fête du livre Chanceaux-sur-Choisille
Fête du livre Chanceaux-sur-Choisille dimanche 29 mars 2026.
Fête du livre
Rue de la Mairie Chanceaux-sur-Choisille Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Rencontres, dédicaces, avec près de trente auteurs. Nombreux auteurs jeunesse. Lectures offertes animées par les organisateurs.
Rencontres, dédicaces, avec près de trente auteurs. Nombreux auteurs jeunesse. Lectures offertes animées par les organisateurs. .
Rue de la Mairie Chanceaux-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 26 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meetings and book signings with nearly thirty authors. Numerous children’s authors. Readings hosted by the organizers.
L’événement Fête du livre Chanceaux-sur-Choisille a été mis à jour le 2026-01-08 par Tours Val de Loire Tourisme