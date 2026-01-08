Fête du livre

Rue de la Mairie Chanceaux-sur-Choisille Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Rencontres, dédicaces, avec près de trente auteurs. Nombreux auteurs jeunesse. Lectures offertes animées par les organisateurs.

Rencontres, dédicaces, avec près de trente auteurs. Nombreux auteurs jeunesse. Lectures offertes animées par les organisateurs. .

Rue de la Mairie Chanceaux-sur-Choisille 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 26 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meetings and book signings with nearly thirty authors. Numerous children’s authors. Readings hosted by the organizers.

L’événement Fête du livre Chanceaux-sur-Choisille a été mis à jour le 2026-01-08 par Tours Val de Loire Tourisme