Fête du livre chrétien LOURDES Lourdes

Fête du livre chrétien LOURDES Lourdes mardi 12 août 2025.

Fête du livre chrétien

LOURDES Au Sanctuaire ND de Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-12

Du 12 au 15 août 2025, le Sanctuaire ND de Lourdes accueille la fête du livre chrétien ! Rendez vous autour du centre information et de la librairie du Sanctuaire en plein air pour des rencontres avec les auteurs, des séances de dédicaces, la présentation des nouveautés littéraires etc.

Le programme des dédicaces

– Christophe Sperissen Mardi 12 août 18h-19h

– Claire Reggio Jeudi 14 août 17h15-18h30

– Chrysoline Brabant- Mardi 12 août 18h-19h / Jeudi 14 août 18h-19h

– Michel Cool Mercredi 13 août 15h45 17h

– Martin Steffens Mercredi 13 août 15h45 17h

– Paul Denisot Mercredi 13 août 17h15-18h30

– Roseline Hamel et Nassera Kermiche Jeudi 14 août 17h15-18h30Livre = Sœurs de douleur

– Yvon Bertorello Tous les jours 9h-19h

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

.

LOURDES Au Sanctuaire ND de Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 20 08 saccueil@lourdes-france.com

English :

From August 12 to 15, 2025, the Sanctuaire ND de Lourdes hosts the Christian Book Festival! Join us around the Shrine’s open-air information center and bookshop for meetings with authors, book signings, presentation of new literary releases and more.

Book signing program:

– Christophe Sperissen Tuesday August 12 18h-19h

– Claire Reggio Thursday, August 14 17h15-18h30

– Chrysoline Brabant- Tuesday, August 12 18h-19h / Thursday, August 14 18h-19h

– Michel Cool Wednesday, August 13 15h45 17h

– Martin Steffens Wednesday, August 13 15h45 17h

– Paul Denisot Wednesday, August 13 17h15-18h30

– Roseline Hamel et Nassera Kermiche Thursday, August 14 17h15-18h30Book = Sisters of pain

– Yvon Bertorello Daily 9am-7pm

For further information, please contact us below.

German :

Vom 12. bis 15. August 2025 findet im Heiligtum ND de Lourdes das Fest des christlichen Buches statt! Treffen Sie sich rund um das Informationszentrum und die Buchhandlung des Heiligtums unter freiem Himmel zu Autorenbegegnungen, Signierstunden, der Vorstellung literarischer Neuheiten etc.

Das Programm der Signierstunden

– Christophe Sperissen Dienstag, 12. August 18.00-19.00 Uhr

– Claire Reggio Donnerstag, 14. August 17.15-18.30 Uhr

– Chrysoline Brabant- Dienstag, 12. August 18:00-19:00 Uhr / Donnerstag, 14. August 18:00-19:00 Uhr

– Michel Cool Mittwoch, 13. August 15:45 17:00 Uhr

– Martin Steffens Mittwoch, 13. August 15.45 17 Uhr

– Paul Denisot Mittwoch, 13. August 17.15-18.30 Uhr

– Roseline Hamel und Nassera Kermiche Donnerstag, 14. August 17.15-18.30 UhrBuch = Schwestern des Schmerzes

– Yvon Bertorello Täglich 9-19 Uhr

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Dal 12 al 15 agosto 2025, il Santuario di Lourdes ospiterà il Festival del Libro Cristiano! Presso il centro di informazione e la libreria all’aperto del Santuario si terranno incontri con gli autori, firme di libri, presentazioni di novità letterarie, ecc.

Programma degli autografi:

– Christophe Sperissen martedì 12 agosto 18h-19h

– Claire Reggio giovedì 14 agosto 17h15-18h30

– Chrysoline Brabant- martedì 12 agosto 18h-19h / giovedì 14 agosto 18h-19h

– Michel Cool Mercoledì 13 agosto 15h45 17h

– Martin Steffens Mercoledì 13 agosto 15h45 17h

– Paul Denisot mercoledì 13 agosto 17h15-18h30

– Roseline Hamel e Nassera Kermiche giovedì 14 agosto 17.15-18.30Libro = Sorelle del dolore

– Yvon Bertorello Tutti i giorni 9-19

Per ulteriori informazioni, contattateci qui sotto.

Espanol :

Del 12 al 15 de agosto de 2025, el Santuario ND de Lourdes acogerá el Festival del Libro Cristiano Únase a nosotros en el centro de información y librería al aire libre del Santuario para encuentros con autores, firmas de libros, presentaciones de novedades literarias, etc.

Programa de firmas de libros:

– Christophe Sperissen martes 12 de agosto 18h-19h

– Claire Reggio jueves 14 de agosto 17h15-18h30

– Chrysoline Brabant Martes 12 de agosto 18h-19h / Jueves 14 de agosto 18h-19h

– Michel Cool Miércoles 13 de agosto 15h45 17h

– Martin Steffens Miércoles 13 de agosto 15h45 17h

– Paul Denisot Miércoles 13 de agosto 17h15-18h30

– Roseline Hamel y Nassera Kermiche Jueves 14 de agosto 17h15-18h30Libro = Hermanas del dolor

– Yvon Bertorello Diario 9h-19h

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

L’événement Fête du livre chrétien Lourdes a été mis à jour le 2025-07-21 par OT de Lourdes|CDT65