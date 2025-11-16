Fête du Livre de Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Fête du Livre de Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson dimanche 16 novembre 2025.
Fête du Livre de Blénod
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
Participez à la traditionnelle fête du livre qui se déroulera le dimanche 16 novembre, de 10h à 17h, au centre Michel Bertelle !
Au programme
Des centaines de livres de tous âges à vendre
Atelier manga
Lectures au bar à histoires par la médiathèque communautaire et le projet Lire et faire lire
Jeux autour des mots
Expo photos et sensibilisation sur les chats avec les Bellédocats
Interviews avec la webradio du collège Vincent Van Gogh
Spectacles
Evènement ouvert à tous, venez nombreux passer une journée pleine de découvertes littéraires !
Entrée libreTout public
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est evenementiel@blenod.fr
English :
Join us for the traditional book festival on Sunday, November 16, from 10am to 5pm, at the Michel Bertelle Centre!
On the program:
Hundreds of books of all ages for sale
Manga workshop
Readings at the story bar by the community multimedia library and the Lire et faire lire project
Word games
Photo exhibition and cat awareness with the Bellédocats
Interviews with the Vincent Van Gogh college webradio station
Shows
This event is open to all, so come along and enjoy a day full of literary discoveries!
Free admission
German :
Nehmen Sie am traditionellen Bücherfest teil, das am Sonntag, dem 16. November, von 10 bis 17 Uhr im Zentrum Michel Bertelle stattfindet!
Auf dem Programm stehen:
Hunderte von Büchern aller Altersgruppen werden zum Verkauf angeboten
Manga-Workshop
Lesungen an der Geschichtenbar durch die Mediathek der Gemeinschaft und das Projekt Lesen und lesen lassen
Spiele rund um die Wörter
Fotoausstellung und Aufklärung über Katzen mit den Bellédocats
Interviews mit dem Webradio des Collège Vincent Van Gogh
Aufführungen
Die Veranstaltung ist für alle offen, kommen Sie zahlreich und verbringen Sie einen Tag voller literarischer Entdeckungen!
Freier Eintritt
Italiano :
Partecipate alla tradizionale festa del libro domenica 16 novembre, dalle 10 alle 17, presso il Centre Michel Bertelle!
In programma:
Centinaia di libri di tutte le età in vendita
Laboratorio di manga
Letture al bar delle storie a cura della biblioteca multimediale comunitaria e del progetto Lire et faire lire
Giochi di parole
Mostra fotografica e sensibilizzazione sui gatti con i Bellédocats
Interviste con la webradio del Collegio Vincent Van Gogh
Spettacoli
Questo evento è aperto a tutti, quindi venite a godervi una giornata piena di scoperte letterarie!
Ingresso libero
Espanol :
Participe en la tradicional fiesta del libro el domingo 16 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, en el Centro Michel Bertelle
En el programa:
Cientos de libros de todas las edades a la venta
Taller de manga
Lecturas en el bar de cuentos a cargo de la biblioteca comunitaria multimedia y el proyecto Lire et faire lire
Juegos de palabras
Exposición fotográfica y sensibilización gatuna con los Bellédocats
Entrevistas con la emisora de webradio del colegio Vincent Van Gogh
Espectáculos
Este evento está abierto a todos, ¡así que venga y disfrute de un día lleno de descubrimientos literarios!
Entrada gratuita
