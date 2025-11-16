Fête du Livre de Blénod Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Fête du Livre de Blénod

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-11-16 10:00:00

2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Participez à la traditionnelle fête du livre qui se déroulera le dimanche 16 novembre, de 10h à 17h, au centre Michel Bertelle !

Au programme

Des centaines de livres de tous âges à vendre

Atelier manga

Lectures au bar à histoires par la médiathèque communautaire et le projet Lire et faire lire

Jeux autour des mots

Expo photos et sensibilisation sur les chats avec les Bellédocats

Interviews avec la webradio du collège Vincent Van Gogh

Spectacles

Evènement ouvert à tous, venez nombreux passer une journée pleine de découvertes littéraires !

Entrée libre

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est evenementiel@blenod.fr

English :

Join us for the traditional book festival on Sunday, November 16, from 10am to 5pm, at the Michel Bertelle Centre!

On the program:

Hundreds of books of all ages for sale

Manga workshop

Readings at the story bar by the community multimedia library and the Lire et faire lire project

Word games

Photo exhibition and cat awareness with the Bellédocats

Interviews with the Vincent Van Gogh college webradio station

Shows

This event is open to all, so come along and enjoy a day full of literary discoveries!

Free admission

German :

Nehmen Sie am traditionellen Bücherfest teil, das am Sonntag, dem 16. November, von 10 bis 17 Uhr im Zentrum Michel Bertelle stattfindet!

Auf dem Programm stehen:

Hunderte von Büchern aller Altersgruppen werden zum Verkauf angeboten

Manga-Workshop

Lesungen an der Geschichtenbar durch die Mediathek der Gemeinschaft und das Projekt Lesen und lesen lassen

Spiele rund um die Wörter

Fotoausstellung und Aufklärung über Katzen mit den Bellédocats

Interviews mit dem Webradio des Collège Vincent Van Gogh

Aufführungen

Die Veranstaltung ist für alle offen, kommen Sie zahlreich und verbringen Sie einen Tag voller literarischer Entdeckungen!

Freier Eintritt

Italiano :

Partecipate alla tradizionale festa del libro domenica 16 novembre, dalle 10 alle 17, presso il Centre Michel Bertelle!

In programma:

Centinaia di libri di tutte le età in vendita

Laboratorio di manga

Letture al bar delle storie a cura della biblioteca multimediale comunitaria e del progetto Lire et faire lire

Giochi di parole

Mostra fotografica e sensibilizzazione sui gatti con i Bellédocats

Interviste con la webradio del Collegio Vincent Van Gogh

Spettacoli

Questo evento è aperto a tutti, quindi venite a godervi una giornata piena di scoperte letterarie!

Ingresso libero

Espanol :

Participe en la tradicional fiesta del libro el domingo 16 de noviembre, de 10.00 a 17.00 horas, en el Centro Michel Bertelle

En el programa:

Cientos de libros de todas las edades a la venta

Taller de manga

Lecturas en el bar de cuentos a cargo de la biblioteca comunitaria multimedia y el proyecto Lire et faire lire

Juegos de palabras

Exposición fotográfica y sensibilización gatuna con los Bellédocats

Entrevistas con la emisora de webradio del colegio Vincent Van Gogh

Espectáculos

Este evento está abierto a todos, ¡así que venga y disfrute de un día lleno de descubrimientos literarios!

Entrada gratuita

