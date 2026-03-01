Fête du livre de Flers Agglo À nos amours Flers
Médiathèques de Flers Agglo & autres médiathèques du territoire Flers Orne
Flers Agglo organise la 16e édition de la fête du livre, événement qui a lieu tous les deux ans depuis 1995. Le temps fort reste le salon du livre qui aura lieu au FORUM.
Programme à venir. .
Médiathèques de Flers Agglo & autres médiathèques du territoire Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22
