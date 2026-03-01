Fête du livre de Flers Agglo À nos amours

Médiathèques de Flers Agglo & autres médiathèques du territoire Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-31 10:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Flers Agglo organise la 16e édition de la fête du livre, événement qui a lieu tous les deux ans depuis 1995. Le temps fort reste le salon du livre qui aura lieu au FORUM.

Programme à venir. .

Médiathèques de Flers Agglo & autres médiathèques du territoire Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du livre de Flers Agglo À nos amours

L’événement Fête du livre de Flers Agglo À nos amours Flers a été mis à jour le 2026-03-09 par Flers agglo