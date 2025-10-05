Fête du livre de Merlieux Merlieux-et-Fouquerolles

Fête du livre de Merlieux Merlieux-et-Fouquerolles dimanche 5 octobre 2025.

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Gratuit

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Rendez-vous pour la 33e édition de la Fête du livre de Merlieux ! Au programme rencontres d'auteurs, animations en tous genres, vente de livres neufs et d'occasion et stands à gogo !

Le Pôle environnement aura pour thème l'alimentation ! Marché de producteurs, stands sur l'alimentation durable, le circuit court, l'agriculture biologique… Quelques dégustations de produits locaux raviront vos papilles ! On vous attend !

Merlieux-et-Fouquerolles 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 03 28 lafetedulivredemerlieux@gmail.com

