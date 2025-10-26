Fête du Livre de Saulieu Rue Sallier Saulieu

Fête du Livre de Saulieu Rue Sallier Saulieu dimanche 26 octobre 2025.

Fête du Livre de Saulieu

Rue Sallier Marché couvert Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 09:30:00

fin : 2025-10-26 17:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Une programmation associée propose une conférence-débat de Raphaël Nedilko, un atelier tous publics autour du voyage des plantes par Gilles Clément, un jeu d’écriture pour les enfants animé par l’auteur Augustin Aurora, une dictée pour tous et une exposition numérique sur le thème de l’enquête “Qui a refroidi Lemaure?” au sein de la Micro-folie. .

Rue Sallier Marché couvert Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34

English : Fête du Livre de Saulieu

German : Fête du Livre de Saulieu

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête du Livre de Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2025-08-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)