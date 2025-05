Fête du Livre et de la Nature – Le Bourg-Dun, 31 mai 2025 20:00, Le Bourg-Dun.

Seine-Maritime

Fête du Livre et de la Nature Route de Dieppe Le Bourg-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 20:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

« Pique et Pousse », spectacle parodique consacré au jardinage.

A partir de 12 ans.

A 20h00, 45 min.

Par la compagnie On a jamais fini de rêver.

Tarif libre.

Route de Dieppe

Le Bourg-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 04 14 82 la-bibliotheque@wanadoo.fr

English : Fête du Livre et de la Nature

« Pique et Pousse », a parody show about gardening.

Ages 12 and up.

8:00 pm, 45 min.

By the On a jamais fini de rêver company.

Free admission.

German :

« Pique et Pousse », parodistisches Schauspiel, das der Gartenarbeit gewidmet ist.

Ab 12 Jahren.

20.00 Uhr, 45 Min.

Von der Compagnie On a jamais fini de rêver.

Freier Tarif.

Italiano :

« Pique et Pousse », spettacolo parodistico sul giardinaggio.

Dai 12 anni in su.

20.00, 45 minuti.

A cura della compagnia On a jamais fini de rêver.

Ingresso libero.

Espanol :

« Pique et Pousse », un espectáculo paródico sobre jardinería.

A partir de 12 años.

20 h, 45 min.

A cargo de la compañía On a jamais fini de rêver.

Entrada gratuita.

