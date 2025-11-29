Fête du Livre et de l’Image Arcambal

Fête du Livre et de l’Image

Route de Villefranche Arcambal Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Nous avons le plaisir de vous convier à la 10ème édition de la Fête du Livre et de l’Image .

Venez rencontrer des auteurs, éditeurs, artistes et artisans du livre, participer à un atelier ou assister à une lecture !

Un moment de découvertes, d’échanges et de partage… Ouvert à toutes et à tous, petits et grands même non-initiés !

Invitée d'honneur Marie MOREL

Invitée d’honneur Marie MOREL. C’est un grand honneur d’accueillir MOREL, venue des monts du Valromay avec ses œuvres uniques.

Billets de tombola en vente à l’entrée (livres et œuvres à gagner)

Petite restauration possible sur place aux heures du déjeuner le samedi et le dimanche

Pâtisseries et boissons à la buvette à toute heure durant les deux journées .

Route de Villefranche Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 6 78 23 90 82 fetedulivreetdelimage@gmail.com

English :

We are delighted to invite you to the 10th edition of the Fête du Livre et de l’Image .

Come and meet authors, publishers, artists and book artisans, take part in a workshop or attend a reading!

A time for discovery, exchange and sharing? Open to all, young and old, even the uninitiated!

Guest of honor Marie MOREL

German :

Wir freuen uns, Sie zur 10. Ausgabe des Fête du Livre et de l’Image einladen zu können.

Treffen Sie Autoren, Verleger, Künstler und Buchhandwerker, nehmen Sie an einem Workshop teil oder besuchen Sie eine Lesung!

Ein Moment der Entdeckung, des Austauschs und des Teilens? Offen für alle, ob groß oder klein, auch für Laien!

Ehrengast Marie MOREL

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi alla decima edizione della Fête du Livre et de l’Image .

Venite a incontrare autori, editori, artisti e artigiani del libro, a partecipare a un workshop o a una lettura!

È un momento di scoperta, scambio e condivisione? Aperto a tutti, giovani e meno giovani, anche ai non addetti ai lavori!

Ospite d’onore Marie MOREL

Espanol :

Nos complace invitarle a la 10ª edición de la Fête du Livre et de l’Image .

Venga a conocer a autores, editores, artistas y artesanos del libro, participe en un taller o asista a una lectura

Es un momento para descubrir, intercambiar y compartir.. Abierto a todos, jóvenes y mayores, ¡incluso a los no iniciados!

Invitada de honor Marie MOREL

