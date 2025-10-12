Fête du livre et des arts à Capdenac-Gare Capdenac-Gare

Fête du livre et des arts à Capdenac-Gare Capdenac-Gare dimanche 12 octobre 2025.

Fête du livre et des arts à Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

L’Amicale des Écrivains Régionaux ADER organise sa 1er fête du livre et des arts.Cet évènement regroupera quarante auteurs de l’ADER et dix artistes de l’Association Courants d’Art de Capdenac Gare.

Un beau programme permettra à chacun de satisfaire sa curiosité et de faire de belles rencontres auprès des autrices et auteurs qui vous dédicaceront leurs ouvrages.

Déroulement de la journée

9h Ouverture au public

40 auteurs dédicacent leurs ouvrages.

10 artistes de Courants d’art présentent leurs créations.

12h Inauguration de la Fête et Vin d’honneur. Remise des 1er et 2ème prix du Concours de nouvelles organisé par l’Amicale des écrivains régionaux (ADER) en présence des élus.

13h Pause repas proposée par la Ferme Gourmande de Foissac (Aveyron). Possibilité de restauration pour le public.

15h Conférence d’Edmond Puyraud sur le thème de la permaculture. Il nous précise Avant de vous lancer dans le jardinage, choisissez en conscience le type de culture qui vous correspond le mieux, biologique et / ou écologique, dans l’esprit de la permaculture.

Toute la journée Ateliers d’art, démonstrations, avec Janick Domène, venez tester vos talents d’artiste.

17h clôture de la fête du Livre et des arts. .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 25 50 19 91

English :

The Amicale des Écrivains Régionaux ADER is organizing its 1st book and arts festival, bringing together forty ADER authors and ten artists from the Association Courants d?Art de Capdenac Gare.

German :

Die Amicale des Écrivains Régionaux ADER organisiert ihr 1. Buch- und Kunstfest, an dem vierzig Autoren von ADER und zehn Künstler der Association Courants d’Art aus Capdenac Gare teilnehmen werden.

Italiano :

L’Amicale des Écrivains Régionaux ADER organizza il suo 1° festival del libro e delle arti, che riunisce quaranta autori ADER e dieci artisti dell’Association Courants d’Art de Capdenac Gare.

Espanol :

La Amicale des Écrivains Régionaux ADER organiza su 1er festival del libro y las artes, que reúne a cuarenta autores de la ADER y a diez artistas de la Association Courants d’Art de Capdenac Gare.

L’événement Fête du livre et des arts à Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2025-08-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)