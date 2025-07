Fête du livre et du jeu Masevaux-Niederbruck

Une journée conviviale autour des livres et des jeux ! Contes (10h30 et 14h), découverte de la bibliothèque/ludothèque, atelier reliure, jeux géants, activités manuelles, portes ouvertes École de Musique & Outil en mains. Tartes flambées sur place. Conte de 14h avec la Cie des Contes Perdus sur inscription à crealiance@crealiance.org ou par téléphone.

5ème édition de la fête du livre et du jeu. Venez vous retrouver pour une journée conviviale autour des livres et des jeux.

Au programme 2 contes à 10h30 pour les 18 mois 3 ans et à 14h pour les plus de 3 ans.

Découverte de la bibliothèque et de la ludothèque, atelier reliure à partir de 15h30, activités manuelles, jeux surdimensionnés, portes ouvertes à l’Ecole de Musique et à l’Outil en mains.

Possibilité de restauration sur place (tartes flambées) Le conte de l’après-midi est proposé par la Compagnie des Contes Perdus Sur inscription (places limitées) par téléphone ou par mail crealiance@crealiance.org .

4 rue de l’école Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 39 20 65 adulte.resp@crealiance.org

English :

A fun-filled day of books and games! Storytelling (10:30am and 2pm), discovery of the library/toy library, bookbinding workshop, giant games, arts and crafts, open doors for the École de Musique & Outil en mains. Tarts flambées on site. Storytelling at 2pm with the Cie des Contes Perdus: registration at crealiance@crealiance.org or by phone.

German :

Ein geselliger Tag rund um Bücher und Spiele! Märchen (10:30 und 14:00 Uhr), Entdeckung der Bibliothek/Spielothek, Buchbinderei, Riesenspiele, Bastelaktivitäten, Tag der offenen Tür der Musikschule & Outil en mains (Werkzeug in der Hand). Flammkuchen vor Ort. Märchen um 14 Uhr mit der Cie des Contes Perdus: Anmeldung erforderlich unter crealiance@crealiance.org oder per Telefon.

Italiano :

Una giornata all’insegna dei libri e dei giochi! Racconti (ore 10.30 e 14.00), scoperta della biblioteca e della ludoteca, laboratorio di rilegatura, giochi giganti, attività artigianali, porte aperte per la Scuola di Musica e Outil en mains. Crostate flambées sul posto. Racconto alle 14.00 con la Cie des Contes Perdus: iscrizioni su crealiance@crealiance.org o per telefono.

Espanol :

¡Una jornada lúdica de libros y juegos! Cuentacuentos (10.30 h y 14 h), descubrimiento de la biblioteca y la ludoteca, taller de encuadernación, juegos gigantes, actividades artesanales, puertas abiertas para la Escuela de Música y Outil en mains. Tartas flambeadas in situ. Cuentacuentos a las 14 h con la Cie des Contes Perdus: inscripción en crealiance@crealiance.org o por teléfono.

