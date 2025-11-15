Fête du Livre Jeunesse Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay
Fête du Livre Jeunesse Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay samedi 15 novembre 2025.
Fête du Livre Jeunesse
Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Organisée par le Kiwanis Club du Puy-en-Velay. Tous les livres sont gratuits pour tous les enfants ! Avec des animations autour de la lecture.
.
Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 60 08 58
English :
Organized by the Kiwanis Club du Puy-en-Velay. All books are free for all children! With reading activities.
German :
Organisiert vom Kiwanis Club du Puy-en-Velay. Alle Bücher sind für alle Kinder kostenlos! Mit Animationen rund ums Lesen.
Italiano :
Organizzato dal Kiwanis Club du Puy-en-Velay. Tutti i libri sono gratuiti per tutti i bambini! Con attività di lettura.
Espanol :
Organizado por el Club Kiwanis de Puy-en-Velay. Todos los libros son gratuitos para todos los niños Con actividades de lectura.
L’événement Fête du Livre Jeunesse Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay