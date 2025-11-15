Fête du Livre Jeunesse Centre Roger Fourneyron Le Puy-en-Velay

Fête du Livre Jeunesse

Centre Roger Fourneyron 31 boulevard de la République Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Organisée par le Kiwanis Club du Puy-en-Velay. Tous les livres sont gratuits pour tous les enfants ! Avec des animations autour de la lecture.

English :

Organized by the Kiwanis Club du Puy-en-Velay. All books are free for all children! With reading activities.

German :

Organisiert vom Kiwanis Club du Puy-en-Velay. Alle Bücher sind für alle Kinder kostenlos! Mit Animationen rund ums Lesen.

Italiano :

Organizzato dal Kiwanis Club du Puy-en-Velay. Tutti i libri sono gratuiti per tutti i bambini! Con attività di lettura.

Espanol :

Organizado por el Club Kiwanis de Puy-en-Velay. Todos los libros son gratuitos para todos los niños Con actividades de lectura.

