Fête du Livre Jeunesse l’escale Morteau

Fête du Livre Jeunesse

l'escale

Début : 2026-01-29 13:30:00

fin : 2026-01-29 19:00:00

2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31

Pour cette 30ᵉ édition anniversaire, la Fête du Livre Jeunesse vous invite à un voyage au cœur des merveilles du monde. Rencontres avec 8 auteurs et illustrateurs

• Pascal Brissy (auteur)

• Jean-Michel Billioud (auteur)

• Emmanuel Olivier (illustrateur)

• Aurélie Guillerey (illustratrice)

• Claire Delvaux (illustratrice)

• Nathalie Janer (illustrateur)

• Véronique Hermouet (illustratrice)

• Luc Turlan (auteur).

(ateliers, expositions, animations pour petits et grands, et une place privilégiée pour le public scolaire.) .

l’escale 7 Chemin du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 56 88

