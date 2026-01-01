Fête du Livre Jeunesse l’escale Morteau
Fête du Livre Jeunesse l’escale Morteau jeudi 29 janvier 2026.
Fête du Livre Jeunesse
l’escale 7 Chemin du Stade Morteau Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 13:30:00
fin : 2026-01-29 19:00:00
Date(s) :
2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31
Pour cette 30ᵉ édition anniversaire, la Fête du Livre Jeunesse vous invite à un voyage au cœur des merveilles du monde. Rencontres avec 8 auteurs et illustrateurs
• Pascal Brissy (auteur)
• Jean-Michel Billioud (auteur)
• Emmanuel Olivier (illustrateur)
• Aurélie Guillerey (illustratrice)
• Claire Delvaux (illustratrice)
• Nathalie Janer (illustrateur)
• Véronique Hermouet (illustratrice)
• Luc Turlan (auteur).
(ateliers, expositions, animations pour petits et grands, et une place privilégiée pour le public scolaire.) .
l'escale 7 Chemin du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Fête du Livre Jeunesse
