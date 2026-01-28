Fête du livre jeunesse place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Fête du livre jeunesse

place du 14 juillet Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-02-26 2026-02-28 2026-03-01

La Fête du livre jeunesse est un événement culturel dédié aux enfants, aux adolescents et à leurs familles, qui célèbre la richesse et la diversité de la littérature jeunesse.

place du 14 juillet Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 97 75 05 communication.slj26@gmail.com

The Children’s Book Festival is a cultural event dedicated to children, teenagers and their families, celebrating the richness and diversity of children’s literature.

