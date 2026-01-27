FÊTE DU LIVRE Labastide-Clermont
FÊTE DU LIVRE Labastide-Clermont samedi 7 février 2026.
FÊTE DU LIVRE
SALLE DES FETES Labastide-Clermont Haute-Garonne
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
2026-02-07
FÊTE DU LIVRE, REPAS GOURMAND ET THÉÂTRE
Les auteurs invités:
– Justine T. Annezo, autrice de Théâtre.- Frédéric Medrano, auteur de bandes dessinées, jazz et écologie. (Sous réserve)- Noël Jouenne, auteur de plusieurs livres sur le rôle du vélo en société.
– Sophie Rabhi, autrices de plusieurs livres.
Les animations autour du livre
– Lectures pour enfant avec Katia Laboubée t Marie Pilar Ric.- Atelier d’écriture avec Justine T. Annezo.- Atelier fresque du climat (3 heures) avec Henri Kunakovitch (sur inscription)
– Troc livre (je donne et je prends) .
SALLE DES FETES Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie
English :
BOOK FESTIVAL, GOURMET MEAL AND THEATER
