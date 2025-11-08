Fête du livre Lieux divers Montivilliers

Fête du livre Lieux divers Montivilliers samedi 8 novembre 2025.

Lieux divers 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

2025-11-08 10:00:00

2025-11-08 12:00:00

2025-11-08

Rencontres et dédicaces avec une douzaine d’auteurs de littérature jeunesse et adultes ainsi qu’avec les Éditions Phloème (poésie).

Participation des librairies indépendantes

Fun en bulles (Montivilliers), La Galerne (Le Havre) et Banse (Fécamp)

Contes pour le jeune public avec l’association de conteurs de l’AFGA.

Lectures à voix haute par l’atelier de la Maison des Arts.

Concert dessiné à 16h Salle Michel Vallery d’après l’album Cache toi Arsène de Ronan Badel, mis en musique par Marion Le Berre.

Tout public À partir de 6 ans

Retrouver le programme complet sur ville-montivilliers.fr .

1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

