Fête du livre Lieux divers Montivilliers
Fête du livre Lieux divers Montivilliers samedi 8 novembre 2025.
Fête du livre
Lieux divers 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime
Rencontres et dédicaces avec une douzaine d’auteurs de littérature jeunesse et adultes ainsi qu’avec les Éditions Phloème (poésie).
Participation des librairies indépendantes
Fun en bulles (Montivilliers), La Galerne (Le Havre) et Banse (Fécamp)
Contes pour le jeune public avec l’association de conteurs de l’AFGA.
Lectures à voix haute par l’atelier de la Maison des Arts.
Concert dessiné à 16h Salle Michel Vallery d’après l’album Cache toi Arsène de Ronan Badel, mis en musique par Marion Le Berre.
Tout public À partir de 6 ans
Retrouver le programme complet sur ville-montivilliers.fr .
