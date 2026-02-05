Fête du livre Salle polyvalente Neuvy
Fête du livre Salle polyvalente Neuvy dimanche 26 avril 2026.
Fête du livre
Salle polyvalente 22 bis rue saint vinvent Neuvy Allier
Pour sa 18ème édition de fête du livre, Lecture et Loisirs a su faire venir la littérature dans la salle des fêtes devenue une grande bibliothèque.
Salle polyvalente 22 bis rue saint vinvent Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 58 41 lecture-et-loisirs@orange.fr
English :
For its 18th book festival, Lecture et Loisirs brought literature to the village hall, which had become a huge library.
L’événement Fête du livre Neuvy a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région