Fête du livre Salle polyvalente Neuvy

Fête du livre

Salle polyvalente 22 bis rue saint vinvent Neuvy Allier

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-26

Pour sa 18ème édition de fête du livre, Lecture et Loisirs a su faire venir la littérature dans la salle des fêtes devenue une grande bibliothèque.

Salle polyvalente 22 bis rue saint vinvent Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 58 41 lecture-et-loisirs@orange.fr

English :

For its 18th book festival, Lecture et Loisirs brought literature to the village hall, which had become a huge library.

