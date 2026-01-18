Fête du livre recyclé à Saint Laurent d’Arce Saint-Laurent-d’Arce

Fête du livre recyclé à Saint Laurent d’Arce

Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Après le succès de ses deux premières éditions, l’association Lire en Caravane vous propose de participer à sa Grande Fête du livre recyclé. Venez revendre les livres qui encombrent vos bibliothèques.

Tout au long de la journée, nous proposerons aux petits comme aux plus grands des animations gratuites, avec lecture de contes, bricolage et découverte de notre atelier de création de Livres et Jeux Tactiles, qui seront offerts aux élèves mal voyants de la classe d’Ambarès et Lagrave.

La Buvette sera tenue par le Comité des fêtes du village.

Tous les bénéfices de cette journée seront alloués à la lutte contre l’illettrisme en Haute Gironde et à la poursuite des actions déjà engagées dans ce domaine. .

