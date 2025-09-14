Fête du livre Saint-Omer

Fête du livre Saint-Omer dimanche 14 septembre 2025.

Fête du livre

bibliothèque municipale Saint-Omer Calvados

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

« Imaginons la paix » avec la 6ème fête du livre de la bibliothèque municipale de Saint-Omer.

bibliothèque municipale Saint-Omer 14220 Calvados Normandie bib123@orange.fr

English : Fête du livre

« Imagine peace » with the 6th Saint-Omer municipal library book festival.

German : Fête du livre

« Imaginons la paix » mit dem 6. Bücherfest der Stadtbibliothek von Saint-Omer.

Italiano :

« Immagina la pace » con il 6° Festival del libro della biblioteca comunale di Saint-Omer.

Espanol :

« Imagina la paz » con el 6º festival del libro de la biblioteca municipal de Saint-Omer.

