Fête du livre Saint-Omer
Fête du livre Saint-Omer dimanche 14 septembre 2025.
Fête du livre
bibliothèque municipale Saint-Omer Calvados
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
« Imaginons la paix » avec la 6ème fête du livre de la bibliothèque municipale de Saint-Omer.
bibliothèque municipale Saint-Omer 14220 Calvados Normandie bib123@orange.fr
English : Fête du livre
« Imagine peace » with the 6th Saint-Omer municipal library book festival.
German : Fête du livre
« Imaginons la paix » mit dem 6. Bücherfest der Stadtbibliothek von Saint-Omer.
Italiano :
« Immagina la pace » con il 6° Festival del libro della biblioteca comunale di Saint-Omer.
Espanol :
« Imagina la paz » con el 6º festival del libro de la biblioteca municipal de Saint-Omer.
