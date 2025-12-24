Fête du livre, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Fête du livre

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

2026-01-29

La 3e édition de la Fête du livre se tiendra du 29 janvier au 1er février.

Au programme dédicaces d’auteurs, spectacle, ateliers, animations, le tout 100% gratuit !

Découvrez le programme complet sur le site de la ville de Saint-Vallier. .

English : Fête du livre

