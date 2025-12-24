Fête du livre, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Fête du livre, Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier jeudi 29 janvier 2026.
Fête du livre
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01
2026-01-29
La 3e édition de la Fête du livre se tiendra du 29 janvier au 1er février.
Au programme dédicaces d’auteurs, spectacle, ateliers, animations, le tout 100% gratuit !
Découvrez le programme complet sur le site de la ville de Saint-Vallier. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20
