Fête du Maïs à Puyjourdes, tous en Jaune à la « Ferme des Cazalous » Puyjourdes vendredi 11 juillet 2025.

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-11 2025-07-12

La Ferme des Cazalous vous invite à fêter le maïs avec deux soirées conviviales mêlant gastronomie, musique et animations rurales. Un événement familial dans un cadre champêtre.

-11 juillet soir repas musical (payant)

– 12 juillet matin concours de pétanque tête à tête à 10h

– 12 juillet après-midi doublette à 14h

– 12 juillet soir repas musical (payant) animé par le groupe No Name, accompagné de 2 danseuses et 1 magicien du cabaret de Bordeaux

– Visite de l’exploitation et des animaux

– Dégustations

– Jeux enfants (salle de jeux, jeu gonflable) .

Souliers Puyjourdes 46260 Lot Occitanie

English :

La Ferme des Cazalous invites you to celebrate corn with two convivial evenings of food, music and rural entertainment. A family event in a rural setting.

German :

Die Ferme des Cazalous lädt Sie ein, den Mais mit zwei geselligen Abenden zu feiern, die Gastronomie, Musik und ländliche Animationen miteinander verbinden. Eine Familienveranstaltung in ländlicher Umgebung.

Italiano :

La Ferme des Cazalous vi invita a festeggiare il mais con due serate conviviali di cibo, musica e intrattenimento rurale. Un evento per famiglie in un ambiente rurale.

Espanol :

La Ferme des Cazalous le invita a celebrar el maíz con dos agradables veladas de comida, música y entretenimiento rural. Un evento familiar en un entorno rural.

L’événement Fête du Maïs à Puyjourdes, tous en Jaune à la « Ferme des Cazalous » Puyjourdes a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Figeac