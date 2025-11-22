[Fête du manga] Salle Paul Eluard Dieppe

[Fête du manga]

Salle Paul Eluard / 5 Rue Thiers Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

La Fête du Manga arrive à Dieppe !

Les 22 et 23 novembre prochains, la salle Paul-Éluard accueillera la première Fête du Manga de Dieppe, organisée par l’association Surf sur la bulle !

Au programme une exposition dédiée à Saint Seiya Les Chevaliers du Zodiaque, une mini-conférence animée par Opp le Dok, des rencontres avec des auteurs et mangakas français, ainsi que des ateliers pour apprendre le japonais, s’initier à l’origami ou au dessin sur tablette.

Vous pourrez aussi profiter d’un espace rétro-gaming, tester vos connaissances lors de quiz et blind tests, ou participer à un jeu de piste plein de surprises.

Et pour les fans de cosplay… une petite surprise vous attend ! .

Salle Paul Eluard / 5 Rue Thiers Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 94 67 59

English : [Fête du manga]

L’événement [Fête du manga] Dieppe a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie