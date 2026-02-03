Fête du manga ! Quizz, blind test, remise des prix du concours de dessin manga 2026 Espace Philippe Auguste Vernon

Fête du manga ! Quizz, blind test, remise des prix du concours de dessin manga 2026

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Le grand concours de dessin manga de la médiathèque de Vernon se clôture en beauté avec une remise des prix festive !

Au programme, quizz, blind test de musique d’anime, remise des prix du concours !

Vous n’étiez pas inscrit au concours ? Ce n’est pas grave ! Venez simplement participer aux jeux autour de votre passion.

Et, si vous venez en cosplay, c’est encore mieux ! .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du manga ! Quizz, blind test, remise des prix du concours de dessin manga 2026

L’événement Fête du manga ! Quizz, blind test, remise des prix du concours de dessin manga 2026 Vernon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération