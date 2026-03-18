Fête du Manus

Lieu-dit Le Manus Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez participer à une journée d’animations complète ! Concours de miel au jury tout public, troc’plantes, repas à la ferme, plein d’animations pour une journée riche et agréable tous ensemble. .

Lieu-dit Le Manus Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 35 99 71 marie.thomeret1@educagri.fr

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English : Fête du Manus

L’événement Fête du Manus Neuvic a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme de Haute Corrèze