Fête du Maquereau Cayeux-sur-Mer

Début : 2025-07-19 12:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

La Fête du Maquereau Un air de tradition à Cayeux-sur-Mer

Chaque été, Cayeux-sur-Mer célèbre avec ferveur l’un de ses symboles les plus populaires le maquereau. La Fête du Maquereau est un rendez-vous incontournable pour les Cayolais et les visiteurs, où se mêlent gourmandise, musique, et convivialité.

Au programme dégustation de maquereaux grillés à la mode cayolaise. Un moment festif et chaleureux qui rend hommage aux racines maritimes de la ville, à ses pêcheurs d’hier et d’aujourd’hui, et à cette mer généreuse qui façonne la vie locale. .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

